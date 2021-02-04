كلمتين X ماتش.. دوت الخليج يرصد توقعات نجوم الكرة لموقعة الأهلي والدحيل

يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير القلعة الحمراء مباراة اليوم، الخميس، بين الأهلي والدحيل التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف، والتي تجمع الفريق الأحمر مع بطل الدولة المستضيفة في أولى مباريات بطولة كأس العالم للأندية .

ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات نجوم الكرة السابقين في تصريحات خاصة للموقع:

سمير فوزي

أكد سمير فوزي، نجم النادي الأهلي السابق لموقع دوت الخليج: أن نسبة فوز النادي الأهلي علي فريق الدحيل القطري كبيرة تصل إلى 60%، أما نسبة فوز فريق الدحيل القطري 40% فقط، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري القطري، علاوة على أنه يعتمد في هذه البطولة علي التمويل وليس الفوز باللقب، خاصاً انه تعاقد مع أربع لاعبين أجانب قبل انطلاق المونديال.

وعن لاعبي الأهلي المتوقع أن يقدمون أداءً جيداً أثناء البطولة رد قائلاً: رباعي الفريق الذين أتوقع أن يتألقون أثناء البطولة هم بدر بانون ويعتبر لاعب جيد وسيقدم أداء جيد، وأليو ديانج برغم من الإصابة التي تعرض لها، وعمرو السولية وعلي معلول الذي سيكون الورقة الرابحة للفريق، وقد يكون شخص آخر له دور كبير في البطولة لكن توقعاتي أن هذا الرباعي سيقدمون أداء جيد.

وعن رأيه في تأهل المارد الأحمر إلي نهائي بطولة العالم للأندية قال: "لا أتوقع تأهل الفريق إلي النهائي، ولكن الذي أتوقعه هو الفوز علي الدحيل بنسبة كبيرة تصل إلى 60%.

أحمد الكأس

قال الكأس، لاعب الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: وصول الأهلي لهذا التمثيل هو شئ مشرف لمصر، وهو قادر على تخطي عقبة الدحيل.

وأضاف: الدحيل لديه العديد من نقاط الضعف وليس بالفريق المرعب والأهلي التقى بفرق على نفس المستوى وأعلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا لذلك أجد أن عبور الأهلي لمحطة الفريق القطري ليست صعبة.

بالتردد.. قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والدحيل

وأردف نجم منتخب مصر السابق: لقد شاهد الفريق القطري في العديد من المباريات لديه أزمات كبيرة في الشق الدفاعي وهو فقط يملك أجنحة هجومية قوية بالإضافة لخط هجوم جبار بخلاف ذلك فهو فريق ليس مخيف.

وعن إمكانية وصول الأهلي لابعد من ذلك، أكد نجم الأهلي السابق: تخطي الأهلي عقبة الدحيل هو الانجاز الحقيقي وتقديم مباراة مشرفة أمام بايرن ميونخ الذي من المؤكد أنه سوف يفوز بنتيجة مريحة ولكن لا يوجد في الكرة المستحيل.

ربيع ياسين

أكد ربيع ياسين، لاعب الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج" الأهلي فريق كبير، وعلي مدار تاريخة يظل بمن حضر ولا يقف علي أحد" في إشارة لغياب وليد سليمان عن صفوف الفريق للإصابة علي الرغم من كونه لاعب كبير ومهم للأهلي.

وأضاف كابتن الأهلي" الأهلي والدحيل قادرين علي الوصول للنهائي، لكن يظل الأهلي صاحب الحظ الأكبر لما يمتلكه لاعبيه من خبرة ماضية، وعلي المستوي الشخصي أتمني فوز الأهلي بكل تأكييد".

وتابع ياسين " بايرن ميونخ أسم كبير وكذلك الأهلي دائما عظيم والدليل أن المارد الأحمر هو بطل إفريقيا ويشارك كممثل عن القارة السمراء".

رضا عبدالعال

قال رضا عبدالعال، لاعب الاهلي والزمالك السابق: " موسيماني مدرب متواضع، ولم يعجبني أدائه، أتمنى صعود القلعة الحمراء، لكن لا اتوقع ذلك ولا أريد التوقعات في العموم".

أحمد بلال

وكشف بلال، لاعب الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: مواجهة الدحيل ستشهد قوة كبيرة ورغبة بين الفريقين خاصة أن كلا الفريقين يرى أن إمكانية الفوز على الأخر ليست مستحيلة والجميع لديه دوافع للتأهل لملاقاة بايرن ميونخ.

وأضاف نجم الأهلي السابق: المارد الأحمر يستطيع تخطي عقبة الدحيل بشرط أن يبدأ موسيماني بالتشكيل الأمثل ويغلق مفاتح لعب الدحيل ويعز أبرزها على المعز ومايكل اوليانج.

أوضح: الأهلي يمتلك العديد من الأوراق الرابحة القادرة على حسم هذه المباريات مثل كهربا وطاهر محمد طاهر، واتوقع ان يكون محمد شريف هي الورقة الرابحة للأحمر حيث يمتلك مقومات كبيرة وطموحات تجعله يرجع كافة الفريق.

وأتم: موسيماني يجب أن يغير طريقة لعبه ويعلم أن هذه المباريات لا مجال فيها للأخطاء الفنية والتصحيح فيها لو جاء متأخرا سوف يفقده اللقاء.

أسامة عرابي

قال أسامة عرابي لاعب الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "الأهلي سيتجاوز فريق الدحيل بإذن الله".

وتابع: "إذا عبر الأهلي الدحيل، فلن تكون المواجهة سهلة أمام بايرن ميونخ كونه بطل أوروبا والعالم".

وعن توقعاته للاعبي الأهلي في المونديال، قال: "أتوقع ظهور اللاعبين بشكل جيد خاصةً علي معلول، محمد الشناوي، أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة".

وعن عدم سفر رامي ربيعة مع الفريق، قال: "هذا طبيعي، لأن رامي ربيعة لم يصبح جاهز بدنيا حتى الآن، خاصةً أنه عاد من الإصابة منذ فترة وجيزة، وهناك من أصبح جاهزا بشكل أفضل في مركزه".

حلمي طولان

قال حلمي طولان في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج:" أتمني فوز النادي الأهلي علي فريق الدحيل القطري فهو نادي كبيرة ومشرف لمصر وانا كمصري ارغب في في إنتصار المارد الأحمر" .

وتابع حديثه عن توقعاته للمباراة، قائلاً:أنا لا احب التوقعات وكرة القدم لا يوجد فيها توقعات ولا نعلم ماذا سيحدث أثناء المباراة ،ولكن أتمني فوز الفريق بالطبع فهو إسم مشرف في كل مكان

خالد غنيم

علق خالد غنيم في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": مواجهة الأهلي والدحيل ستكون قوية من الناحية الفنية والبدنية فنيا، فالبرغم من أن النادي الأهلي هو بطل إفريقيا ، لكن لازال في الفتره الاخيره بالدوري، يبحث عن استكمال أسلوب لعبه و تطبيق أفكار موسيماني في الملعب، و لازال المدرب الجنوب إفريقي يكون شخصيته التكتيكيه، مع الفريق، حيث يعاني من نتائج متذبذبه نوعا ما في الدوري .

وأستكمل غنيم قائلاً:" وبالنظر للفريق الدحيل سنجد أن الفريق القطري الذي يقوده فكر تونسي فرنسي عن طريق مدربه صبري لموشي، الذي يعتمد بحكم المدرس التي خرج منها، علي العامل البدني و الصرامة الدفاعية و التحولات الدفاعية الهجومية السريعة.

وتابع :"فريق يلعب بسيستم لعب ١-٤-٤-٢ و ١-٤-١-٤-١ بيعتمد علي الاجناب في الهجوم، وخاصه الجهه اليمني بالبرازيلي دودو المتميز بمهاراته في الواحد، ضد واحد و الكرات العرضية، بين الحارس و خط الدفاع أو التسديد على المرمي و الجهة الاخري البرازيلي البلجيكي ادميلسون مميز بسرعته والاثنان مميزان في إنهاء الهجمه سواء بقدرتهم الفرديه أو بدخولهم داخل المنطقه في حالة الكرة في الجهة المعاكسة له، و أمامهم المعز و معه اولونجو لاعبان مميزان بالسرعة و التحرك بذكاء سواء لخلق مساحه أو استغلال المساحات خلف خط دفاع المنافس.

وأختتم حديثه: عندهم مشاكل نوعا ما دفاعيًا وهي ترك مساحات بين لاعبي خط الدفاع، و في التحولات الهجومية الدفاعيه لأخطاء في التمركز و عدم غلق المساحات، في اتجاه المرمي في المستوي الحالي أو آخر المباريات الدحيل هو الأوفر حظا لكن لكل مباراه لها حسابتها و الفريق الذي لديه الرغبه الاقوي للفوز و الأكثر تنظيما تكتيكيا و تركيزا ذهنيا هيكون له الغلبه.

بالنسبه لمواجهة البايرن أجاب ؟:"هتكون مواجهة صعبة علي كليهما لأن الفريق الألماني، يحترم منافسيه و يتنافس في كل المباريات و المنافسات بجديه و تركيز.

شادي محمد

قال شادي محمد، لاعب الأهلي السابق:" يجب علي جمهور "السوشيال ميديا"، أن يبعدوا الضغوطات على اللاعبين لان الأهلي ليس مطالب بحصد اللقب، لكن يكفىء وجوده فهذا الحدث الكبير.

وتابع لاعب الأهلي السابق:" (كل من هب ودب بقي بيتكلم في الكورة، وده غلط لانه بيحط لاعبي الفريق تحت ضغط)، وهذا ما حدث معنا في المونديال الأول عندما شاركنا في البطولة والجمهور، وضع على عاتقنا الفوز باللقب فخرجنا بشكل سيئ".

وتقام مباراة الأهلي والدحيل في تمام السابعة من مساء اليوم، علي استاد المدينة التعليمية، ويذاع اللقاء علي قنوات بي ان سبورت، وأعلنت الشبكة عن بث المباراة بشكل مجاني عبر القناة المفتوحة.