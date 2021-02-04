خالد العنانى أمام البرلمان: المالية خصصت 3 مليارات لإقراض المنشآت السياحية خلال كورونا

وزير السياحة أمام البرلمان
أشاد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بدعم وزارة المالية لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا، خصوصا بعد رفض العديد من البنوك إتاحة أي قروض للقطاع.
خالد العنانى: المالية خصصل 3 مليار جنيه للمنشآت السياحية
وأوضح وزير السياحة، خالد العنانى أمام البرلمان، أن وزارة المالية خصصت ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية لأول مرة دون أية ضمانات.
وأشار إلى أن وزارة السياحة قامت باعفاء سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان «من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021».
وأكد أنه تمت الموافقة على السماح لـ 27 جنسية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر ليصبح الإجمالي 73 جنسية حالياً، شريطة وفودهم بضمان وكيل سياحي.
وفى سياق متصل، قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مجلس الوزراء قام بتحركات لدعم قطاع السياحة وتم إرجاء الحجز الإداري، وتأجيل وجدولة المديونيات والاعفاء من الضريبة العقارية وغيرها من الإجراءات.
و أضاف وزير السياحة والآثار، خالد العنانى، تم اتخاذ حوافز لتشجيع قطاع السياحة وتشجيع المواطنين، ـوقال:" أى فندق سرح عمالة نقفل الفندق وبعدين نتكلم وزعلوا مني شوية بس معلش ده كان الصح، كما أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لانهاء الأزمات في الوزارة وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوي.
و قال وزير السياحة:" واجهنا أزمة تسريح عمالة بما يحقق مصلحة المواطن، لحين استئناف الحركة السياحية والتنسيق مع وزارة الصحة من خلال استخراج شهادة صحية و حصلنا شهادات دولية فيها ختم السفر الامن
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