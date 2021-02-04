لقطات لن ينساها جمهور الأهلي في مونديال الأندية (صور)

يدخل الأهلي البطولة الحالية والمقامة في قطر، وأمامة مباراة قوية وهامة في المباراة الإفتتاحية أمام الدحيل القطري، المشارك في البطولة بصفتة بطل الدوري القطري الموسم الماضي، ويمتلك الدحيل مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات والخبرات ولكن ينقصهم التجانس داخل أرض الملعب، وذلك بحسب ما ذكر خلال الأيام الماضية من المحللين.
الأهلي لديه ذكريات عديدة في بطولة كأس العالم للأندية خلال المشاركات الماضية، لم ولن ينساها جمهور المارد الأحمر حتي يومنا هذا، وسنقوم بسردها خلال التقرير:-
هدف أمادو فلافيو في مرمي إنترناسيونالي
أحرز أمادو فلافيو لاعب الأهلي السابق هدف خلال مواجهة الفريق في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2006 في مرمي إنترناسيونال البرازيلي، وكانت الكرة جاءت من الجبهة اليسري عن طريق عرضية متقنة من طارق السعيد وحولها الفهد الأنجولي برأسية متقنة داخل الشباك معلنا هدف التعادل للشياطين الحمر.
هدف محمد أبو تريكة في هيروشيما
محمد أبو تريكة أسطورة القلعة الحمراء وهداف الفريق في البطولة وأحد هدافي البطولة بشكل عام برصيد 4 أهداف، له هدف رائع في مرمي هيروشيما بطل اليابان خلال بطولة العالم للأندية 2012، خلال المباراة الإفتتاحية للمارد الأحمر بالبطولة، وجاءت كرة الهدف المميز عندما أرسل أحمد فتحي كرة طولية لأبوتريكة والذي إستلم الكرة بشكل مثالي وأحرز هدف من زاوية صعبة علي يسار الحارس، ويظل هذا الهدف عالقا في الأذهان حتي الأن.
وداع محمد أبو تريكة للأهلي والإصابة المؤلمة
خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2013، كانت البطولة الأخيرة للنجم محمد أبو تريكة مع الأهلي، ولكن كانت النهاية غير متوقعة، فكانت الآمال قبل البطولة هو تحقيق مركز جيد ويكون خير ختام لمشوار نجم الكرة المصرية في الملاعب، ولعب أبو تريكة آخر لقاء له في البطولة أمام جوانزو الصيني، وتعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال اللقاء، ليخرج أبو تريكة تاركا ورائة حزن كبير لنهاية مشوارة مع الأهلي وكرة القدم.
الإنجاز الأعظم وتحقيق برونزية كأس العالم للأندية 2006
بالطبع بطولة كأس العالم للأندية باليابان 2006 هي الأعظم في تاريخ النادي الأهلي، فقد تمكن المارد الأحمر أن يحقق الميدالية البرونزية، فكان الفريق قاب قوسين أو أدني من الوصول للمباراة النهائية للبطولة، ولكن خسر بصعوبة بالغة أمام إنتر ناسيونال البرازيلي في مباراة الدور نصف النهائي "1/2"، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تغلب الأهلي علي كلوب أميركا بطل المكسيك بهدفين مقابل هدف، وأحرز محمد أبو تريكة هدفي الأهلي خلال هذا اللقاء، والذي ساهم في حصول الفريق علي الميدالية البرونزية، وكان الأهلي قد بدء البطولة بالفوز علي أوكلاند سيتي بثنائية نظيفة في المباراة الإفتتاحية.
هدف محمد أبو تريكة العالمي في مرمي كلوب أميركا المكسيكي
أحرز محمد أبو تركة واحد من أفضل أهداف بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخها، وأحرز هذا الهدف في مرمي كلوب أميركا المكسيكي، فكانت بداية الهدف هو حصول أمادو فلافيو لاعب الأهلي علي خطأ علي حدود منطقة جزاء الفريق المكسيكي، وتمكن أبو تريكة أن يحرز هدف علي طريقة زين الدين زيدان، كما وصفة معلق عصام الشوالي وقتها، بأن أبو تريكة هو زيدان العرب، وكان هذا الهدف هو بداية الحصول علي الميدالية البرونزية للأهلي.
ويواجه الأهلي الدحيل القطري في مواجهة اليوم في تمام السابعة مساء اليوم، علي ملعب المدينة التعليمية
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