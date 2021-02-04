لقطات لن ينساها جمهور الأهلي في مونديال الأندية (صور)

يدخل الأهلي البطولة الحالية والمقامة في قطر، وأمامة مباراة قوية وهامة في المباراة الإفتتاحية أمام الدحيل القطري، المشارك في البطولة بصفتة بطل الدوري القطري الموسم الماضي، ويمتلك الدحيل مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات والخبرات ولكن ينقصهم التجانس داخل أرض الملعب، وذلك بحسب ما ذكر خلال الأيام الماضية من المحللين.

الأهلي لديه ذكريات عديدة في بطولة كأس العالم للأندية خلال المشاركات الماضية، لم ولن ينساها جمهور المارد الأحمر حتي يومنا هذا، وسنقوم بسردها خلال التقرير:-

هدف أمادو فلافيو في مرمي إنترناسيونالي

أحرز أمادو فلافيو لاعب الأهلي السابق هدف خلال مواجهة الفريق في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2006 في مرمي إنترناسيونال البرازيلي، وكانت الكرة جاءت من الجبهة اليسري عن طريق عرضية متقنة من طارق السعيد وحولها الفهد الأنجولي برأسية متقنة داخل الشباك معلنا هدف التعادل للشياطين الحمر.