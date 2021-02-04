أكثر من ٣٠٠ شركة تشارك بمنتدى الأعمال المصري الكازاخي فى شرم الشيخ

تنطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الكازاخي في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2021، وذلك بهدف تعزيز وتعميق التعاون التجاري بين كازاخستان ومصر، وكذلك استعادة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين في ظل جائحة كورونا، فيما يتوقع مشاركة أكثر من 110 شركة كازاخية و200 شركة مصرية.

ويتمثل الهدف الرئيسي لمنتدى الأعمال في تسهيل إقامة اتصالات مباشرة بين المصنعين والمشترين المحتملين، وتبادل المعلومات حول مؤشرات الجودة وأسعار المنتجات، ومناقشة تفاصيل عقود التصدير.

وينظم المنتدى من الجانب الكازاخي لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، والشركة المساهمة «Kazakh Invest»، والغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان «Atameken»، ومركز تطوير السياسة التجارية «QazTrade»، وشركة تأمين الصادرات «Kazakh Export»، والمركز الكازاخي للصناعة والتجارة «QazIndustry» وغيرها من مؤسسات الأعمال بكازاخستان. أما المنظمين من الجانب المصري فهم وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعاون الدولي، ومحافظة جنوب سيناء، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيرها من الجهات. ومن المتوقع أن تشارك في المنتدى أكثر من 70 شركة كازاخية و200شركة مصرية.

وتعتزم كازاخستان ومصر بناء تعاون في مختلف المجالات لزيادة مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

ومن المقرر عقد الاجتماع السادس للجنة الكازاخية المصرية الحكومية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي والثقافي الإنساني والعلمي التقني خلال العام الحالى، بالإضافة إلى الجولة السابعة من المشاورات السياسية والقنصلية.

ومن المنتظر أن تعطى هذه الفعاليات دفعة إضافية لتنمية التعاون متعدد الأطراف في هذه المجالات.