هشام حسين: مصر تصدت للعمليات الإرهابية نيابة عن العالم

قال الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم، وأنه لولاها لما انحسرت التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم.

هشام حسين: مصر قدمت خدمة جليلة بحربها على الإرهاب

وأضاف النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش الجلسة العامة، اليوم الأربعاء: "أن مصر قدمت للإنسانية خدمة جليلة بهذه الحرب، بداية الانحسار لتنظيمات الإرهاب والإجرام فى العالم كله بدأ من مصر، بفضل الجهود التي قامت بها الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية، وحققت خلالها انتصارًا ساحقًا".

وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن الدور المصري في مكافحة الإرهاب، ينبغي أن يكون محل تقدير من العالم كله. وقال: "المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص بوضوح على أن لكل فرد الحق في الحياة، وفي الأمان على شخصه، وهذه الحقوق كانت مهددة بسبب تنظيمات الإرهاب والإجرام".

وتابع: "لذا فإنني أندهش اليوم، حين أسمع من القاصي والداني حديثًا كثيرًا عن حقوق الإنسان، دون أن يأتي على ذكر الدور المصري وأهميته، خلال السنوات الماضية فى الحفاظ على حقوق البشر فى الحياة".

واختتم "حسين" تصريحاته قائلًا: "إن الحق فى الحياة هو أول الحقوق الأساسية للإنسان، فضلًا عن كونه مبدأ أخلاقي وديني أقرته كافة الشرائع الدينية". معتبرًا أن هذا هو "التأصيل الحقوقي للحرب على الإرهاب، التي خاضتها مصر، ويغيب للأسف عن أذهان الكثيرين".