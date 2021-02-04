سالي عبد السلام تكشف قصة إلغاء حفل زفافها "فيديو"

سالي عبدالسلام، تصدرت الاعلامية المصرية قائمة الأكثر تداولًا في مصر، مع صباح اليوم الخميس، وذلك بعد برنامجها "قصة حقيقية" الذي كشفت خلاله قصة إلغاء حفل زفافها الذي كان من المفترض إقامته في شهر فبراير الجاري، لتثير حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

سالي عبدالسلام

أعربت سالي عبدالسلام، عن امتنانها للجمهور والقائمين على البرنامج الخاص بها، الذين باتوا سند لها في أزمتها الأخيرة بعد إلغاء كتب كتابها.

وبنبرة باكية قالت سالي: "لم أكن أعرف أو أتخيل أن رسايلكم وتعليقاتكم هي الي حتجبر بخاطري وخاطر كل فريق العمل لأننا كلنا شبه بعض.. شكرا لكم، يمكن ناس كتير متعرفش أنا كنت باجي معيطة قبل كل حلقة مش مكسوفة أن أقول إني كنت معيطة.. أهلي دائما بستنوا مني أن ابقى قوية وعادي ومهيمكيش وكبري وايه الي حصل، الي حصل أن المرة دي منيت نفسي أوي".

إلغاء حفل زفاف سالي عبدالسلام

اردفت حديثها قائلة: "أنا مش حقول إن اختياراتي غلط أنا ما بختارش أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وانا مخترتش بختار أنه يبقى شخص مناسب زي ما المجتمع بيقول يبقى شخص ينفع بختار السكينة والمودة والرحمة مش زي ما الناس أغلبيتها بيقولوا دي بتتنك دي مش عاجبها العجب".

وتابعت: "كنت منية نفسي إني حكتب كتابي وكنت حتجوز بس الموضوع ما مشيش يعني لأن أغلبة الي بنعرفهم مبقوش قد المسؤولية ومبقوش رجالة مبقوش يستاهلوا".

لفتت الاعلامية سالي عبدالسلام، إلى أنها تشعر بحالة من الرضا على الرغم من العثرات التي كانت في طريقها، إلا أن عملها وشاشة التلفاز المغرمة بها كانوا سبب في تخطي تلك الفترة التي تركت أثر بداخلها.

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