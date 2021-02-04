سياحة النواب تطالب بقوانين لمناهضة حرق الأسعار

جدة - نرمين السيد - أشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمجهودات وزارة السياحة، مطالبة ببذل مزيد من الجهد للاستغلال الأمثل لمبادرة البنك المركزى، كما طالبت بقوانين لمناهضة حرق الأسعار قائلة: "ليس من المعقول أن كون مقصدا رخيصا، 14 دولار إقامة كاملة ده مينفعش"، فضلا عن زيادة الرقابة على الكيانات غير المرخصة فى القطاع السياحى.





وطالبت رئيس سياحة النواب فى تعقيبها على بيان الوزير خالد عنانى وزيرالسياحة والاثار فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، بحملة توعوية لضمان الاستغلال الأمثل للسياح، بداية من التعليم الأساسى وبعيدا عن الشد والجذب فيما يحدث من بعض البائعين الذبن يستغلون السياح بشكل غير حضارى. وأبدت رئيس سياحة النواب قلقها من من النمو فى القطاع السياحى فى الدول العربية، مؤكدة ضرورة إيجاد ميزة تنافسية للسوق المصرى، مطالبة بتوضيح رؤية الوزارة فى السياحة الثقافية والمراكب النيلية التى تئن اليوم بسبب الكساد.

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