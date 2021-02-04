وزير السياحة: الإعلام الأجنبى أوصى بزيارة مصر كأفضل وجهات العالم

جدة - نرمين السيد - وقال العنانى أمام جلسة البرلمان، إن "هذا ما كنا نريده بالضبط، لم نكن نريد أن نجرى لنفتح بسرعة ثم نغلق تانى، ونخسر السياحة 3 و 4 سنين".
ولفت إلى أنه جرى العمل مع هيئة التنمية السياحية، لتخصيص أراض للمشروعات السياحية، فضلا عن تهيئة البنية الأساسية، موضحا أن الوزارة خصصت 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.
وفى مجال التنمية البشرية، أكد الوزير أنه تم تدريب نحو 35 ألف من العاملين فى قطاع السياحة.
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