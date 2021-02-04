سياحة البرلمان تطالب بنقل مشروع «كايرو آى» للهرم أو العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - طالبت النائبة نورا على أن رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار بالبحث عن موقع آخر غير جزيرة الزمالك لإقامة مشروع "كايرو آى" عليه.





وقالت نورا على خلال تعقيبها على كلمة وزير السياحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، إن المكان الحالى للمشروع غير مناسب بالمرة متابعة: "مينفعش خالص المكان ده". وأشارت إلى أن الهدف من المشروع هو جذب السياحة، ومن الأفضل أن يتم نقله من موقعه الحالى إلى الأماكن السياحية مثل الهرم أو العاصمة الإدارية، مضيفة: "المشروع ليس له أى دراسة بيئية".

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