تمكث 3 أيام.. قافلة الأوقاف الدعوية تصل إلى ولاية شمال دارفور بالسودان

جدة - نرمين السيد - وصلت قافلة الأوقاف الدعوية إلى ولاية شمال دار فور بشمال دولة السودان الشقيقة أمس الأربعاء، وكان فى استقبال القافلة بمطار الفاشر الدولى عبد الله الدومة مدير عام أوقاف الولاية ممثلا عن حكومة شمال دار فور، والصادق عبد الرحمن مدير عام الحج والعمرة بالولاية، وعبد الرحمن إسماعيل مدير عام الشئون الدينية بالولاية، وعدد من المسئولين والدعاة السودانيين.





وتضم قافلة الأوقاف الدكتور عيد على خليفة مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور على الله شحاتة الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة، والواعظة الدكتورة جيهان، ومن الجانب السودانى محمد يوسف محمد مدير الأوقاف بولاية الخرطوم ورئيس الوفد، ومحمد آدم، والشيخ مهند الأمين، والدكتورة إنعام عبد الله بشير، والشيخ وليد حسين محمود، والشيخ عمر الفاروق الشامى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين. جدير بالذكر أن القافلة ستمكث 3 أيام بولاية شمال دارفور، وتعود إلى الخرطوم ظهر السبت الموافق 6 فبراير 2021 لتواصل عملها ولقاءاتها بالشباب والمرأة. ومن المقرر أن يقيم الوفد عددا من الفعاليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع الشباب والمرأة، وكذلك القيادات الدينية والمسؤولين فى تلك الولايات.

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