خالد العنانى: استرداد آثار مهربة من الخارج أبرزها 450 قطعة من الإمارات

جدة - نرمين السيد - كشف وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، عن جهود الوزارة فى استرداد الآثار المهربة من الخارج، موضحا أن الوزارة أوقفت عملية بيع إلكترونية لآنية أثرية مصرية من الفخار، كان يعرضها أحد المواطنين للبيع فى دولة التشيك، وجرى التواصل مع السلطات وإيقاف البيع، وتم تسليم الآنية للسفارة المصرية فى التشيك.





ولفت خالد العنانى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة وخلال العام الماضى فقط استردت 450 قطعة أثرية من إمارة الشارقة بالإمارات بناء على مبادرة كريمة من حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمى.

وأشار الوزير إلى استرداد لوحة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعرض للبيع فى إحدى صالات المزادات فى نيويورك، كما تم استرداد غطاء تابوت خشبى يعود للعصر المتأخر من إيطاليا.

ولفت إلى أن الترويج للاثار المصرية فى الخارج عبر سفر القطع الآثرية يتم عبر طرق شرعية ومن خلال الوزارة والتنسيق مع الوزارة المعنية إذ يصطحب ضباط من وزارة الداخلية وكذلك طبيب آثرى وشركة أمن خاصة تابعة للوزارة وأخذ كل الاحتياطات من أجل عودة الآثار وبالتنسيق مع الدولة المسافر إليها القطع وأخذ كل الضمانات كلها.

ولفت الوزير إلى الانتهاء من متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يروى تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، ويتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم هى "منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية"، بالإضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التى تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

وقال: "أما القسم الثانى من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصرى القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التى تم اكتشافها عام 2018 بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوى على الأوانى الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية فى مصر القديمة".

واوضح أن العرض المتحفى يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة إذ تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامى تفاعلى "المالتى ميديا" لعرض التاريخ صوتا وصورة، وعرض توضيحى لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة، وطبيعة العمارة السكينة والمبانى الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة إبداعية جديدة ، تجذب الزائرين.

وأكد الوزير الانتهاء من تسجيل الآثار الإسلامية المنقولة والانتهاء من جرد جميع المخازن المتحفية، وجرد وحصر وتسجيل الآثار بمخازن الآثار، وقال الوزير إن المتاحف التى يتم افتتاحها يكون بأثار مصرية وليس بأثار دول أخرى كما يحدث فى بعض الدول الأخرى.