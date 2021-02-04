عاجل .. مصدر كنسى ينفى وفاة جورج بباوى

جدة - نرمين السيد -

وقال المصدر، إن الدكتور چورچ ما يزال حيا يرزق فى منزله نائما، ولكن حالته متأخرة، برجاء التوقف عن نشر أى أمر بخصوص انتقاله، والصلاة، وربنا قادر على كل شيئ.

وكانت صفحات على فيسبوك وتويتر نشرت خبر وفاة جورج بباو،ى أشهر علامة لاهوتى فى الفكر الأرثوذكسى.