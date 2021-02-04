مياه أسيوط: 5.5 مليون جنيه لدعم الشركة بـ 6 وحدات جديدة

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن رفع درجة استعدادها لمواجهة الأزمات، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وطبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار وسوء الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021م.





وأوضح أن الشركة دعمت معدادتها لمواجهة السيول بـ6 وحدات نزح مياه، ووحدتين قدرة 170 حصان بتكلفة اجمالية 2 مليون جنيه، و4 وحدات قدرة 100 حصان بتكلفة اجمالية 3.5 مليون جنيه لمواجهة ازمة سقوط الأمطار والسيول بتكلفة إجمالية وصلت إلى 5.5 مليون جنيه. وأشار إلى جاهزية معدات وإمكانات الشركة بجميع معداتها، والتى تضم 73 سيارة كسح، 20 معدة تطهير (مدمج – نافورى)، 11 حفار على عجل وكاتينة، و5 ورشة صيانة متنقلة، و25 طلمبة غاطسة لسحب المياه بأقطار مختلفة، و6 معدات رفع مياه نقالى تدار بمحرك ديزل بتصرفات مختلفة، و13 جهاز تنفس صناعى لتأمين الغطاسين، فضلاً عن 16 سيارة مياه شرب نقية لتوصيل المياه للمناطق التى انقطعت فيها الخدمة فى فترة الازمة. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث لسرعة التعامل مع الأزمات وأى حدث طارىء وفق خطة منهجية مدروسة والتى جاءت مهامها لمتابعة مدى جاهزية غرف الصرف الصحى ومحطات الأنفاق من أعمال التطهير والتأكيد على إصلاح أى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية له، ومتابعة صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية قبل سقوط الأمطار.

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