- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأعلنت محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.
وطالب المحافظة فى بيان رسمى المواطنين توخى الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
ومن جانبه، أعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر فى المعدلات الطبيعية.
ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائى الإسكندرية والدخيلة.
ودفعت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، بـ 180 سيارة شفط، لكسح مياه الأمطار من الشوارع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. أمطار وعواصف فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.