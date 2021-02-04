صور.. أمطار وعواصف فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وطالب المحافظة فى بيان رسمى المواطنين توخى الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ومن جانبه، أعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر فى المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائى الإسكندرية والدخيلة.

ودفعت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، بـ 180 سيارة شفط، لكسح مياه الأمطار من الشوارع.