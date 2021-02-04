الأساقفة الجدد.. أبرز المرشحين لرسامات البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - وهناك توقعات، بتجليس الأنبا ساويرس الأسقف العام على أحد الأديرة الثلاثة المشرف عليهم، وإن كان البعض يرجح تجليسه على دير ماربقطر بالخطاطبة، وإسناد الإشراف على دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج ودير الأنبا موسى بطريق العلمين لأسقف عام سيتم رسامته.

جاءت هذه التوقعات على خلفية استقبال البابا تواضروس للأنبا ساويرس فى 24 يناير الماضى، وتزداد التوقعات برسامة أساقفة عموميين بالقاهرة سواء لقطاع كنائس المرج وعين شمس، وستجرى الرسامات عشية السبت 6 مارس، وفى قداس الأحد 7 مارس.

وحول اعتماد تقسيم ايبارشية المنيا وأبو قرقاص وشرق النيل إلى 3 ايبارشيات والذى انتهى الحديث فيه خلال لقاء جمع بين البابا تواضروس الثانى والأنبا مكاريوس قبل أسبوعين، هناك توقعات بأن البابا اتفق على الانتهاء من تجهيز مقر الأساقفة الجدد فى أبو قرقاص وشرق النيل وأن يتم تجليس الأنبا مكاريوس على المنيا وما يتبعها من كنائس، وتجليس اثنين من أساقفة فى أبو قرقاص وشرق النيل.

وحول رسامة أسقف ليكون خلفا للأنبا صرابامون أسقف دير الأنبا بيشوى المنتقل، تتردد أسماء خمس رهبان لخلافته وهم: "الراهب القمص افرايم الانبا بيشوى "كان مرشحا من قبل مطرانا للقدس واعتذر لقداسة البابا" والراهب القمص اخنوخ الأنبا بيشوى "وهو ترهب فى دير الأنبا بيشوى منذ أن كان أخا وليس وافدا على الدير كما أشاع البعض خطأ"، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى، والراهب القمص اغابيوس الأنبا بيشوى، والراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوى.