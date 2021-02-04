وزير السياحة أمام البرلمان: قدمنا تسهيلات للقطاع خلال أزمة كورونا

حضر اليوم خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمجلس النواب ضمن جلسات الاستماع التي ينظمها مجلس النواب للأسبوع الثاني للحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لاستعراض ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية وتقديم كشف حساب عما إنجازاته الوزارة فيما يتعلق ببرنامج الحكومة " مصر تنطلق 2018/2022".

وأكد العناني خلال بيانه امام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة قدمت تسهيلات كبير خلال ازمة كورونا لقطاع السياحة من بينها تأجيل الحجز الإداري وتأجيل وجدولة المديونيات والإعفاء الضريبة والعقارية وغيرها من الإجراءات لدعم قطاع السياحة في هذه الفترة مشيرا الي أنه الوزارة واجهت أزمة تسريح عمالة "بما يحقق مصلحة المواطن لحين استئناف الحركة السياحة والتنسيق مع وزارة الصحة من خلال استخراج شهادة صحية وحصلنا شهادات دولية فيها ختم السفر الآمن".

وتابع الوزير أن وزارة المالية قامت بدور كبير في دعم لقطاع خلال الفترة الماضية حيث خصصت ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية لأول مرة دون أية ضمانات وأشاد الدكتور خالد العنانى، بدور وزارة المالية خلال جائحة كورونا، خصوصا بعد رفض العديد من البنوك إتاحة أى قروض للقطاع.

وأشار إلى أن وزارة السياحة قامت بإعفاء سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021 لافتا أنه تمت الموافقة على السماح لـ 27 جنسية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر ليصبح الإجمالى 73 جنسية حالياً، شريطة وفودهم بضمان وكيل سياحي.