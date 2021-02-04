وزير الآثار أمام البرلمان: أصحاب الجلاليب وعمال الحفائر أبهروا العالم

أبدى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إعجابه الشديد وتقديره لعمال الكشف عن الآثار، قائلا خلال عرض تقريره على الشاشة الداخلية لقاعة مجلس النواب عندما جاءت صورة عمال الحفائر: "أصحاب الجلاليب دول أفخر بصحبتهم فهم أبهروا العالم باكتشافاتهم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتى تشهد إلقاء وزير السياحة والآثار بيان عن أداء وزارته لبرنامج الحكومة.

وقال إن الوزارة اتخذت عدد من الخطوات التى ساهمت فى تطوير المناطق الأثرية، منها إنشاء كافتيريات على أحدث طراز مثلما حدث فى منطقة الهرم، وغيرها من المناطق الأخرى.

وأكد الوزير أن مديرة اليونسكو عندما شاهد التغييرات التى طرأت على الهرم علقت بأنها كانت "مرعوبة" من ذلك التطوير فى إشارة لإعجابها الشديد بما حدث.