وزير الآثار أمام البرلمان: أصحاب الجلاليب وعمال الحفائر أبهروا العالم

أبدى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إعجابه الشديد وتقديره لعمال الكشف عن الآثار، قائلا خلال عرض تقريره على الشاشة الداخلية لقاعة مجلس النواب عندما جاءت صورة عمال الحفائر: "أصحاب الجلاليب دول أفخر بصحبتهم فهم أبهروا العالم باكتشافاتهم".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتى تشهد إلقاء وزير السياحة والآثار بيان عن أداء وزارته لبرنامج الحكومة.
وقال إن الوزارة اتخذت عدد من الخطوات التى ساهمت فى تطوير المناطق الأثرية، منها إنشاء كافتيريات على أحدث طراز مثلما حدث فى منطقة الهرم، وغيرها من المناطق الأخرى.
وأكد الوزير أن مديرة اليونسكو عندما شاهد التغييرات التى طرأت على الهرم علقت بأنها كانت "مرعوبة" من ذلك التطوير فى إشارة لإعجابها الشديد بما حدث.
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