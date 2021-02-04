محاولة انتحار منة عبد العزيز فتاة التيك توك: مش عارفة أرضيكم ولا أرضى نفسى ولا أهلى

حاولت فتاة التيك توك منة عبد العزيز الانتحار عبر بث مباشر قامت به على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، وذلك بعد مرورها بحالة نفسية سيئة لم توضح أسبابها.

وقالت منة عبدالعزيز قبل محاولة الانتحار بقطع شرايين يدها: أنا بكرهكم ومش بحبكم.. اقسم بالله انا مش بعمل حاجة وحشة ودخلت في نوبة بكاء.. مش عارفة ارضيكم ولا ارضى نفسى ولا عارفة ارضى اهلى.. أنا مش وحشة أنا كويسة عايزة اقول للناس حرام عليكم مش عارفة اعمل ايه .

الفيديو سبب حالة من إستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعى من الفعل المنافى للدين و لآداب المجتمع .

يذكر أن قالت منة عبد العزيز فتاة التيك توك، إنها كانت فى دور الرعاية التابعة لـ وزارة التضامن الموجود فى أكتوبر، وبعد ذلك ذهبت لـ دور الرعاية فى القليوبية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي سيد على، أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بتأهيلها، وقدمت الشكر لوزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.

ولفتت، إلى أنها تعتذر للجميع قائلة : " كنت حاجة و بقيت حاجة.. مكنش عندى رقيب ولا أم ولا أب.. مكنتش عارف الصح من الغلط والحمد لله".

وأشارت إلى أن تعلمت من الغلطة التى قامت بها، ووجهت نصيحة هامة للبنات قائلة :" ياريت محدش يعمل زي.. كان نفسي يبقى جنبي أبويا وأمي".