نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 إجراء عاجل من التنمية المحلية للمحافظات بسبب موجة الطقس السيئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التنمية المحلية عدة توجيهات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ، حيث أنه من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار غزيرة تصل الي حد السيول، ومن ضمن التوجيهات فتح غرف العمليات المركزية وربطها مع غرفة عمليات الوزارة.

وترصد "الفجر " في السطور التالية أبرز إجراءات وتوجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، للمحافظات بسبب موجة الطقس السيئ:



1. أعلن اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية، عن رفع درجة الطوارئ فى جميع المحافظات خاصة التى شملتها تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

2. أصدر وزير التنمية المحلية بضرورة تشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار.

3. وجه اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة مراجعة خطة انتشار كافة المعدات ووضعها فى حالة تأهب قصوى.

4. طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة.

5. كما وجه اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة التنسيق مع إدارات المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين.

6. ناشد وزير التنمية المحلية المحافظين بتوجيه غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات.

7-شدد اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية علي تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع فى الشوارع والميادين.

8. كما شدد وزير التنمية المحلية بمراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصًا على سلامة المواطنين

9. واشار اللواء محمود شعراوي بضرورة التأكد من تطهير وجاهزية مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات والشنايش

10. شدد وزير التنمية المحلية علي تفعيل مبادرة صوتك مسموع بتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار

11-ناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة توخي الحذر إثناء القيادة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء

