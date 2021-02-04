نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العناني: قطاع السياحة كان يسير بخطوات متقدمة وسريعة نحو التعافي قبل جائحة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق" والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وأكد وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، أن جائحة كورونا التي ضربت قطاع السياحة المصرية كانت الأسواء بعد أزمة القطاع في عام 2016 عقب سقوط الطائرة الروسية.

و أكد "العناني" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة تعاملت مع أزمة كورونا بخطة متوازنة وواضحة منذ اللحظة الأولي لإنتشار الوباء، مؤكدا أن قطاع السياحة كان يسير بخطوات متقدمة وسريعة نحو التعافي قبل جائحة كورونا.

و أشار وزير السياحة والأثار، إلى أن عام 2016 كان الأصعب على قطاع السياحة نظرا لسقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ مما أثر على القطاع بشكل فوري ومنقطع النظير، موضحًا أن القطاع كان قد بدأ التعافي مع نهاية 2019 وبداية عام 2020 ولكن الجائحة أغلقت الباب أمام السياحة

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

