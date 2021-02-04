نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة من البرلمان: أصحاب الجلاليب أبهروا العالم باكتشافاتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة اتخذت عدد من الخطوات التي ساهمت في تطوير المناطق الأثرية، منها إنشاء كافتيريات على أحدث طراز مثلما حدث فى منطقة الهرم، وغيرها من المناطق الآخري.

وأكد الوزير خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مدير اليونسكو عندما شاهدت التغييرات التي طرأت على الهرم، علقت بأنها كانت مرعوبة من ذلك التطوير في إشارة لإعجابها الشديد بما حدث.

وأشار الوزير، إلى إعجابه الشديد وتقديره لعمال الكشف عن الآثار، قائلًا: خلال عرض تقريره علي الشاشة الداخلية لقاعة المجلس عنما أتت الصورة علي عمال الحفائر " أصحاب الجلاليب دول أفخر بصحبتهم فهم أبهروا العالم باكتشافاتهم.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

