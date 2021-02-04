نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس غير مستقر.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 5 فبراير 2021 وحتى يوم الاربعاء المقبل الموافق 10 فبراير 2021.

واكدت الهيئة في بيان، ان البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتي يوم الجمعة المقبل.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الجمعة:

أمطار متوسطة: على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) حتى فترة الظهيرة



أمطار متوسط قد تكون غزيرة وقد تكون رعدية أحيانا: على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( الإسكندرية - دمياط - بور سعيد العريش ) والوجه البحرى ( البحيرة - كفر الشيخ الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) ومدن القناة ( الإسماعيلية - السويس ).



أمطار على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين ).



أمطار على مناطق من جنوب البلاد ( الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر ).



نشاط رياح على أغلب الأنحاء.



اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 3.5-4.5 متر ).



يوم السبت المقبل:



أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.



شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 2-3 متر )



واعتبارا من الأحد 07 فبراير 2021 إلى الأربعاء 10 فبراير 2021:

استقرار وارتفاع تدريجي في درجات الحراره ليسود طقس دافيء نهارا شديد البروده ليلا شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.