موسيماني يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل ساعات من مواجهة الدحيل

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم،الخميس، أمام فريق الدحيل القطري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف، علي استاد المدينة التعليمية.

وكتب "موسيماني"مدرب المارد الأحمر عبر حسابة الشخصي تويتر:"أستيقظت هذا الصباح وأنا أشعر بالتواضع، علي وشك تجربة كأس العالم للأندية مرة أخري".

التشكيل الأهلي المتوقع

أستعرض حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي، والمثالية من وجهة نظره كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي -عمرو السولية - اليو ديانج.

خط الهجوم: محمود كهربا- حسين الشحات – أفشة.

تحت مهاجم صريح هو محمد شريف أو والتر بواليا.

القنوات الناقلة للبطولة :

تذاع البطولة علي 4 قنوات بي ان سبورت و تي في سبورت و ميديا سات و بي ان تي، وفجرت بي ان سبورت مفاجاة بشأن بث المباراة عبر قناة الشبكة المفتوحة علي النايل سات .

وتبث قناة BeiN sports HD 1 الاستديو التحليلي للمباراة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، علي أن تبث نفس القناة BeiN sports HD 1 بالإضافة للقناة المفتوحة علي النايل سات، أحداث اللقاء في تمام السابعة والنصف مساء.

ويمكنك إستقبال القناة المفتوحة التي تقوم بالبث المجاني عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 12765 أو 11054، ومعدل الترميز: 2750، ومعدل الاستقطاب: أفقي ومعدل تصحيح الخطأ: 4/3.

بالتردد.. قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والدحيل

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق.

ويلعب بايرن ميونخ الالماني مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري.

وكان قد إصيب لاعب مدافع الفريق الأحمر بدر بانون أثناء التدريبات الجماعية للفريق، ولكن أعلن طبيب الفريق أن اللاعب في أتم الأستعداد للمباراة وكانت الإصابة كدمة خفيفه فقط.ويستضيف الدحيل القطري الأهلي في مواجهة اليوم، في تمام السابعة مساء علي قنوات بي أن سبورت المشفرة وكذلك الكأس القطرية، وأعلنت الشبكة عن بث المباراة علي القناة المفتوحة علي النايل سات.