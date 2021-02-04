رئيس النواب طالب بحذف أى عبارات أجنبية من المضابط

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف أى عبارات أجنبية وردت فى كلمات النواب، وقال رئيس المجلس:" تٌحذف كل العبارات التى وردت بأى لغة اجنبية.

واستثنى جبالي المصطلحات العلمية أو أسماء الشخصيات، اما فيما عدا ذلك تحذف اي عبارات جاء ذلك تعقيبا علي ورد بعض العبارات الاجنبية بكلمات بعض النواب وخاصة الشابات منهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة جبالي وللتعقيب علي بيان وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني.

واستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عددًا من الوزاراء خلال الفترة الماضية، حيث حضر وزير الخارجية، سامح شكرى، ووزيرة التجارة، نيفين جامع، ووزيرة التضامن، نيفين القباج، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ووزير البترول طارق الملا، وغيرهم من الوزارء.