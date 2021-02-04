روان لاشين تطالب وزير السياحة باستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا

طالبت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الآن، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بضرورة استعادة آثار مصر بالخارج، وخاصة رأس نفرتيتي التى يتم عرضها فى ألمانيا.

وزير السياحة: الإعلام الأجنبى أوصى بزيارة مصر

وكان وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، قد أكد أن الإعلام الأجنبي أوصى بزيارة مصر، كأفضل وجهات العالم سياحيا خلال عام 2021.

وقال فى بيانه أمام البرلمان:" إن الوزارة خصصت 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية، للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.

وفي مجال التنمية البشرية، أكد أنه تم تدريب نحو 35 ألف من العاملين في قطاع السياحة، وخلال جائحة كورونا، أشار إلى أنه كان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات، مؤكدا أنه سيكون هناك مهرجانات تبهر العالم.

مجلس النوابن برئاسة المستشار حنفى جبالى، يستقبل وزير السياحة والآثار، خالد العنانى، ووزير الصحة، الدكتورة هالة زايد، وذلك لعرض موقف الوزارتين، بشأن برنامج الحكومة.