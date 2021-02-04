روان لاشين تطالب وزير السياحة باستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا

مجلس النواب - أرشيفية
طالبت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الآن، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بضرورة استعادة آثار مصر بالخارج، وخاصة رأس نفرتيتي التى يتم عرضها فى ألمانيا.
وزير السياحة: الإعلام الأجنبى أوصى بزيارة مصر
وكان وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، قد أكد أن الإعلام الأجنبي أوصى بزيارة مصر، كأفضل وجهات العالم سياحيا خلال عام 2021.
وقال فى بيانه أمام البرلمان:" إن الوزارة خصصت 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية، للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.
وفي مجال التنمية البشرية، أكد أنه تم تدريب نحو 35 ألف من العاملين في قطاع السياحة، وخلال جائحة كورونا، أشار إلى أنه كان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات، مؤكدا أنه سيكون هناك مهرجانات تبهر العالم.
مجلس النوابن برئاسة المستشار حنفى جبالى، يستقبل وزير السياحة والآثار، خالد العنانى، ووزير الصحة، الدكتورة هالة زايد، وذلك لعرض موقف الوزارتين، بشأن برنامج الحكومة.
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