حفيظ دراجي لـ دوت الخليج: الأهلي سيتخطى عقبة الدحيل

أشاد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، المعلق بقنوات بين سبورت بقوة لاعبي الأهلي، مؤكدا أن الخبرات ستساعد الفريق في عبور محطة الدحيل القطري المدجج بالنجوم علي الصعيد الهجومي، والضعف الفني للمنظومة الدفاعية.

وأضاف "دراجي" خلال تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أن مباراة الأهلي والدحيل سيتم بثها علي القناة المفتوحة لمجموعة قنوات بين سبورت، بجانب إذاعتها علي القناة المشفرة، وأن هذا القرار جاء من أجل إرضاء جماهير الأهلي الكبيرة".

وأكمل: "التفكير في مواجهة بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي سيكون له تأثير سلبي علي الفريق الذي سيفكر في هذه المواجهة دون الإهتمام بمباراة الليلة الصعبة علي أرض الميدان ولن تكون سهلة أبدا علي لاعبي الفريقين".

وأردف: "اللعب أمام بايرن ميونخ يمثل التواجد في المباراة النهائية قبل الصعود لها، لأنها تأتي أمام بطل أوروبا وأفضل فريق في العالم حاليا، وأن الأنظار ستكون متجهة نحو هذه المواجهة سواء تواجد الأهلي أو الدحيل، ولكن في حال تواجد الأهلي في هذه المباراة ستكون مباراة هامة بين بطل افريقيا وبطل أوروبا".

واختتم: "بايرن ميونخ نظريا هو الفريق الأوفر حظا بالفوز بالبطولة، وسيكون من الصعب أن يتغلب الأهلي أو الدحيل علي بطل أوروبا، ولكن في كرة القدم كل شئ من الوارد أن يحدث داخل أرض الملعب، وهناك مباريات عديدة إنتهت لفرق ليس لها تاريخ كبير أمام فرق كبيرة عريقة، ولابد أن يسعد كل فريق بتواجدة في هذا المحفل العالمي التشريفي لأبطال القارات".

موعد مباراة الأهلي والدحيل

يذكر أن الأهلي سوف يواجة الدحيل القطري مساء اليوم، علي ملعب المدينة التعليمية بالدوحة في المباراة المؤهلة للدور نصف النهائي، ويسعى المارد الأحمر لإقتناص الفوز والصعود للدور القادم من البطولة.

وينتظر بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا الفائز من هذه المباراة العربية بين المارد الأحمر ومستضيف البطولة.

وتنطلق فعاليات البطولة اليوم بمباراة تيجريس أونال بطل المكسيك أمام أولسان هيونداي بطل كوريا الجنوبية، وستقام المباراة علي ملعب أحمد بن علي المونديالي، ويتسع هذا الملعب ل40.000 مشجع وهو أحد ملاعب كأس العالم والتي سوف تقام في قطر 2022.