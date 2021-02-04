محمد السلاب لوزير السياحة: الأهالى يطالبون بالحفاظ على التراث التاريخى لمصر الجديدة

وجه النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة لوزير السياحة والآثار، قال فيها:" كما حافظت على قصر البارون وحولته من بيت أشباح إلى مصدر رزق للدولة المصرية، الأهالي يطالبون أيضًا الحفاظ على التراث التاريخي لمصر الجديدة بشوارعها وعماراتها.

محمد السلاب يطالب بالحفاظ على تراث مصر الجديدة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مطالبا بأن أى إجراء يتم فى مصر الجديدة، يكون لوزارة السياحة والآثار دور فيه.

وقال عضو مجلس النواب، محمد السلاب:" عايزين نحافظ على مصر الجديدة اللي فيها عمارات مبنية من أكتر من 100 سنة، متابعا: الناس بتيجي تتفرج على عمارات وشوارع مصر الجديدة.

وتسائل وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، عن دور وزارة السياحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسط في القطاع، مشيدا بمشروع الآثار المقلدة التي قامت به الوزارة.

هذا ويستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عددًا من الوزاراء خلال الفترة الماضية، تفعيلًا للدور الرقابى للمجلس، وحضر فى وقت لاحق، وزير الخارجية، سامح شكرى، ووزيرة التضامن، نيفين القباج، ووزير التجارة والصناعة، نيفين جامع، ووزير التبرول، طارق الملا، ووزير النقل، الفريق كامل الوزير.