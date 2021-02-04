فريدى البياضى يتقدم بطلب إحاطة بشأن كوبرى مصر الجديدة فى ‎أول تحرك برلمانى

تقدم النائب فريدى البياضى، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، و عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزيرى الأثار والنقل، بشأن إنشاء كوبرى بمنطقة مصر الجديدة أمام معلم حضارى هام وهو كنيسة البازليك.

فريدي البياضى يهاجم مشروع مصر الجديدة

‎وأضاف عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، في طلبه، اليوم الخميس، أن المشروع المزمع إقامته سوف يدمر أكبر وأهم ميدان في مصر الجديدة (ميدان البازليك) الذي يعد أكبر وأقدم محور تاريخي، بالإضافة إلي التأثير السلبي علي الخدمات الموجودة بالمنطقة من المدارس والمستشفيات.

‎ووصف البرلمانى، فريدي البياضى، مشروع الكوبرى الحديد بمصر الجديدة، يعد تشويهًا للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية لمعالم قديمة تاريخية تعد من المعالم السياحية والدينية العريقة فى القاهرة.

‎وطالب عضو مجلس النواب، فريدي البياضى، وزارة السياحة والآثار ووزارة الإدارة المحلية ومحافظ القاهرة بوقف هذه الإجراءات فورا، مؤكدا إن هذه المعالم تعبر عن الإرث الجمالي للوطن وهو إرث لا يقدر بمال وتتجاوز قيمته الإنسانية والجمالية كل مردود مالي قصير المدى، بل أن المردود الاقتصادي لهذه المعالم الحضارية على المدى الطويل هو أكبر وأبقى من أى مكسب متوقع.