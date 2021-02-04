"أمهات مصر" يطالبن بتخصيص قنوات ومنصات تعليمية لطلاب ذوي الهمم

طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بإنشاء وتخصيص قنوات تعليمية لطلاب ذوي الإعاقة علي غرار السعودية.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن أولياء أمور طلاب ذوي الإعاقة يعانون مع أبنائهم أشد المعاناة ويطالبون بوضع نماذج استرشادية خاصة لأبنائهم ومنصات وقنوات تناسب وضعهم وظروفهم الصحية خاصة بعد اعتمادنا الأساسي علي نظام الدراسة أون لاين في ظل جائحة كورونا.

ولفتت عبير النظر إلي أن عدد كبير من أولياء أمور ذوي الإعاقة يتم استنزاف أموالهم عند حصول أبنائهم علي درس خصوصي من جانب المعلمين ويدفعون مبالغ كبيره من أجل أن يوافق المعلم للشرح لأبنائهم، مناشدة الوزارة بالتسهيل والتخفيف عليهم ومراعاة ظروفهم الصحية من خلال إنشاء قنوات ومنصات خاصة بهم وتناسبهم مثلما حدث في المملكة العربية السعودية التي قررت تخصيص 3 قنوات تعليمية لأصحاب الهمم بالإضافة إلي منصة مدرستي ومايكروسوفت تايمز.