صور.. وزير السياحة: متحف العاصمة الإدارية سيكون الأفضل عالميا

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى برئاسة المستشار حنفى جبالى، المخصصة للاستماع إلى بيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، فى إطار الدور الرقابى القوى الذى استهله المجلس منذ انطلاق فصله التشريعى الثاني.
وقال وزير السياحة والآثار، إن متحف التحرير سيكون "أحلى" من الأول، لاسيما وأن هناك من يتحدث عن مصير هذا المتحف بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، مضيفاً: "أقول لكم من هنا أنه بعد افتتاح المصرى الكبير، المتحف المصرى بالتحرير سيظل عايش".
وأضاف العنانى، أن نسبة تنفيذ المتحف المصرى الكبير، وصلت إلى أكثر من 97%، وتبلغ إجمالى تكلفة تنفيذه نحو مليار دولار.
ونوه العنانى، المتحف القومى للحضارة، والذى بلغ إجمالى تكلفة تنفيذه حتى الآن 1.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمتحف.
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