وكيل صناعة النواب يطالب بالحفاظ على التراث التاريخى لمصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - وجه النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة لوزير السياحة والآثار، قال فيها: كما حافظنا على قصر البارون وحولته من بيت أشباح إلى مصدر رزق للدولة المصرية، الأهالى يطالبون بالحفاظ على التراث التاريخى لمصر الجديدة بشوارعها وعماراتها.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مطالبا بأن أى إجراء يتم فى مصر الجديدة، يكون لوزارة السياحة والآثار دور فيه. وقال السلاب: عايزين نحافظ على مصر الجديدة اللى فيها عمارات مبنية من أكتر من 100 سنة، متابعا: الناس بتيجى تتفرج على عمارات وشوارع مصر الجديدة. وتساءل وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، عن دور وزارة السياحة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسط فى القطاع، مشيدا بمشروع الآثار المقلدة التى قامت به الوزارة.

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