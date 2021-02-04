الأمم المتحدة: انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام

جدة - نرمين السيد - وانتخبت مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفا لكندا فى 3 فبراير الجارى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.



جدير بالذكر أن انتخاب مصر لرئاسة اللجنة يأتى عقب اعتماد الترشيح المصرى على مستوى المجموعة الإفريقية فى نيويورك، لتصبح مصر مُرشحًا ممثلًا لإفريقيا لتولى هذا المقعد الأممى المهم، وبناءً عليه تمت إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات فى انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة فى ديسمبر 2020.

ويعد شغل مصر لهذا المنصب الأممى المهم تكليلًا لجهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف فى دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه فى 2005، ودليل على الثقة الأممية والإفريقية.