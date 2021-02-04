حتقعدوا هنا لبعد بكرة.. جبالى يطالب النواب بإنهاء التعقيب على بيان العنانى

جدة - نرمين السيد - عرض المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس غلق باب المناقشة للتعقيب على بيان وزير الآثار، خالد العنانى، وهو الأمر الذى قوبل بالرفض من الأعضاء الذين لم يتحدثوا فى الجلسة.





وانتقد رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، رفض النواب غلق باب المناقشة، قائلا، "وزيرة الصحة ستلقى بيانها بعد قليل، ويوجد عدد كبير من طالبى الكلمة.. ممتاز كويس.. كده حتقعدوا لبعد بكرة". ولجأ رئيس البرلمان لاستخدام اللائحة لإغلاق باب المناقشة، مؤكدا انه تلقى طلب موقع من ثلاثون نائبا لإقفال باب المناقشة ، مداعبا النواب الرافضين لغلق باب المناقشة بقوله : "أظن مفيش ديمقراطية اكتر من كده" فى إشارو الى عرضه غلق ابلاب دون اللجوء للطلب الذى تقدم به النواب الراغبيبن فى إنهاء المناقشات

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