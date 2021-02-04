نائب «المصرى الديمقراطى»: توجيه سؤال برلمانى حول هدم عقار برسوم بالعباسية

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وخلال اللقاء كشف شريف حنا عن اكتشافه مصادفة تواجد مجموعة من مهندسى شركة أبناء حسن علام بتاريخ 28 ديسمبر الماضى لديهم المعدات لتصوير وقياس المنطقة، وبسؤاله لهم كشفوا عن تصميم منزل الكوبرى عند البيت الأثرى إذ لم يتبين لهم على الخرائط تواجد هذاالعقار، وهو ما يشير لإمكانية إزالته .
وكشف نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى عن عزم نواب الحزب تبنى القضية بسؤال برلمانى موجه إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لسؤاله عن خط سير محور الفردوس ومدى صحة ما أُثير من هدم العقار المسجل بوزارة الثقافة.
وأكد النائب محمود سامى فى تصريحات له عقب الزيارة، أن العقار طبقا لمستندات يملكها ساكنه فإنه مسجل فى التنسيق الحضارى فئة "أ"، وممنوع هدمه أو حتى ترميمه إلا بالرجوع لهيئة التنسيق الحضارى، وهو ما تم التأكد مته بالحديث مع قاطنه.
وكان حنا قد أشار إلى أن القصر شهد اجتماعات لصورة 1919 بحضور قياداته مثل النحاس باشا، وكذلك شقيق جده سينوت حنا باشا الذى نُفى مع سعد زغلول بجزيرة سيشل.
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