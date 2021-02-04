برعاية قرينة الرئيس.. مشاركة ذوى الهمم فى المرحلة الثانية لبرنامج ريحانة

جدة - نرمين السيد - تستمر فعاليات المرحلة الثانية من برنامج ريحانة، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية للطلائع، بالتعاون مع فريق أثر لليوم الثالث على التوالى، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية.





وشهدت فعاليات اليوم الثالث مشاركة مميزة من ذوى القدرات والهمم، إذ كانت رحمة خالد، أول مذيعة من ذوى الهمم، هى ضيفة اليوم فى اللقاء الحوارى اليومى مع المشاركات "pink talk". وتناولت رحلة نجاحها فى مجال الإعلام والرياضة فهى حاصلة على أكتر من 180 ميدالية فى السباحة من مسابقات محلية وعالمية، إلى جانب كونها أول مذيعة من ذوى الهمم على قنوات dmc الفضائية. يذكر أن مشروع ريحانة فى مرحلته الثانية تنفذه الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 1-7 فبراير الجارى بالمركز الأوليمبى فى المعادى بالتعاون مع فريق "أثر" بمشاركة 170 من الفتيات فى إطار الحرص على توعية ودعم الفتيات، وحثهم على المشاركة المجتمعية، والتعريف بحقوقهن فى الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية.

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