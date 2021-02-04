وزير التنمية: رفع تراكمات مياه الأمطار بعدة محافظات

جدة - نرمين السيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس بعدد من المحافظات ومنها جنوب سيناء وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والقاهرة والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء، فيما تشهد باقى المحافظات استقرار حالة الجو.





وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن تقرير غرفة العمليات أكد قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء برفع تراكمات مياه الأمطار وإزالة الطمى بالطرق، موجها باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة تحسباً لسقوط موجات جديدة للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن محافظة كفرالشيخ شهدت سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض مراكز المحافظة ويتم حاليا إزالة التراكمية من الشوارع الرئيسية والجانبية، وتساقطت أمطار خفيفة على محافظة البحيرة وبعض مناطق محافظة الدقهلية خصوصا مركز أجا وميت غمر ويتم التعامل معها.

فيما أشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة فى أحياء مصر الجديدة وعين شمس والمرج والزيتون، ولم تؤد الى تجمعات للمياه والحالة العامة مستقرة بالمحافظة.

وأوضح الوزير، أن محافظة السويس والاسماعيلية وشمال سيناء شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بها ويتم التعامل معها والحالة العامة مستقرة.

ووجه اللواء محمود شعراوى بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة فى بعض مراكز المحافظات وخاصة المدن الساحلية.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على جميع المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التى ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما طالب شعراوى بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وفى (مطالع ومنازل) الكبارى والأنفاق.

كما وجه شعراوى، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع فى المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء.