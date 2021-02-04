وزير السياحة: رأس نفرتيتى خرج بطريقة غير أمينة و«مفيش جهة ماخطبناهاش»

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، فى تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "مفيش جهة فى العالم مخاطبنهاش علشان نرجع رأس نفرتيتي".

وأوضح وزير السياحة، طريقة خروج رأس نفرتيتى خارج مصر، قائلا: "تم تغطيتها حتى لا يعلم أحد أنها رأس نفرتيتى وخرجت بطريقة غير أمينة".

ولفت الوزير، إلى أن أساتذة القانون الدولى يعلمون الدور الذى قامت به مصر من أجل استعادة رأس نفرتيتي.

يشار إلى أن ملاحظات أعضاء مجلس النواب، شهدت المطالبة باستعادة الآثار المهربة للخارج، وفى مقدمتها رأس نفرتيتى من ألمانيا.