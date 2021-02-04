رغم كورونا.. الأكاديمية العربية تحقق تقدما فى التصنيف العالمى للجامعات

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر عن الأكاديمية، اليوم الخميس، أن الأكاديمية احتلت المركز 2.195 من إجمالى أكثر من 31 ألف جامعة من مختلف دول العالم، وذلك فى تصنيف يناير 2021.
وأضاف البيان أن الأكاديمية تقدمت 149 مركزا العام الحالى، وذلك بالمقارنة بتصنيف يناير 2020، الذى وضع الأكاديمية فى الترتيب الـ 2.344 على مستوى العالم.
ويعد تصنيف ويبومترکس العالمى للجامعات، الذى يصدر فى إسبانيا عن المجلس العالى للبحث العلمى، واحد من أكبر نظام التقييم للجامعات العالمية، إذ يغطى ما يزيد عن 31 ألف جامعة على مستوى العالم.
ويرتبط التصنيف بمعيار الأبحاث والملفات التقنية، ويجرى تحديثه بشكل دورى كل 6 أشهر، ويهدف إلى تحفيز الباحثين فى جميع أنحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الإنترنت.
ويعتمد "ويبومترکس" فى تقييمه على نشاطات الجامعات التى تظهر فى موقعها الالكترونى، وتستند إلى عدد من المعايير من بينها عدد الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونيا، ومدى استخدام اسم الجامعة فى الروابط الخارجية ومحركات البحث وغيرها.
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