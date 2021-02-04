اللواء محمود شعراوى يؤكد أهمية تدريب العنصر البشري للعاملين وقيادات المحليات

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب للعاملين بالمحليات ... ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع المقبل 3 دورات جديدة في مجالات تنمية مهارات المديرين والعاملين في منظومة التخطيط المحلي المتطورة ومتابعة تنفيذ المشروعات بإدارات التخطيط والشئون الهندسية وتنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات البيئة والتنسيق الحضارى ووحدات التدخل السريع للمخلفات الصلبة إضافة الى دورة متقدمة في اللغة الانجليزية فيما تستمر دورة اساسيات التحول الرقمى للاسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من الدورات 117 متدرباً من جميع المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية الدورات التدريبية التى تنفذها الوزارة في تنفيذ رؤية مصر2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أهمية استمرار تطوير منظومة التدريب للعاملين بالمحليات وتنوع الشرائح المستهدفة من برامج التدريب وتنوع الشرائح المستهدفة من برامج اللتدريب بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية ومواكبة التكنولوجيا بما يؤدى الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس (4/2/2021) بإنتهاء 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسي وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والاحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال التخطيط للتنمية المستدامة إضافة الى دورة في اللغة الانجليزية واستفاد من هذه الدورات 92 متدرباً من جميع المحافظات .