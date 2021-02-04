العنانى للنواب: لو عرضوا عليا الترخيص لـ«كايرو آي».. سأرفضه

فاجأ الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أعضاء مجلس النواب، الذين أنتقدوه بالموافقه على مشروع كايرو آي، قائلا: "الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمشروع ".

وأكد الوزير، خلال كلمته للتعقيب على مناقشات النواب خلال الجلسة العامة ، أن مشروع كايرو آي، لا يقع فى اختصاصات وزارة السياحة ولا الأرض التي عليها المشروع سياحية كما لم يحصل على ترخيص من الآثار .

وتابع ردا على تعليق النواب على حضوره حفل تدشين المشروع قائلا :" حضرت الاحتفالية بناءا على دعوة من الدولة وكان لابد أن أحضر ".

وكشف أن جهاز التنسيق الحضاري لم يدرس الموضوع وإذا عرض علي الوزارة فلن أمنحه ترخيص، متابعا " الفكرة كويسة .. ولكن لازالنا ندرس الموقف ".