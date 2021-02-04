فاجأ الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أعضاء مجلس النواب، الذين أنتقدوه بالموافقه على مشروع كايرو آي، قائلا: "الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمشروع ".
وأكد الوزير، خلال كلمته للتعقيب على مناقشات النواب خلال الجلسة العامة ، أن مشروع كايرو آي، لا يقع فى اختصاصات وزارة السياحة ولا الأرض التي عليها المشروع سياحية كما لم يحصل على ترخيص من الآثار .
وتابع ردا على تعليق النواب على حضوره حفل تدشين المشروع قائلا :" حضرت الاحتفالية بناءا على دعوة من الدولة وكان لابد أن أحضر ".
وكشف أن جهاز التنسيق الحضاري لم يدرس الموضوع وإذا عرض علي الوزارة فلن أمنحه ترخيص، متابعا " الفكرة كويسة .. ولكن لازالنا ندرس الموقف ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العنانى للنواب: لو عرضوا عليا الترخيص لـ«كايرو آي».. سأرفضه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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