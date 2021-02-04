تجديد حبس صفوان ثابت وسيد السويركى 45 يوما بتهمة تمويل الجماعة الإرهابية

قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس كل من صفوان ثابت، وخالد الأزهري والسيد السويركي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات، كما أسندت جهات التحقيق إلي المتهمين عدة جرائم منها تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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