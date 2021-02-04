قرض البنك الأهلي بدون ضامن وبدون تحويل الراتب لأصحاب المهن الحرة بمبالغ مالية تصل إلى 700 ألف جنيه

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محمد سياف - ابو ظبي - قرض البنك الأهلي بدون ضامن وبدون تحويل الراتب، قرض ضمن مجموعة من باقة متميزة من القروض التي يوفرها البنك للعملاء، ويخدم هذا القرض أصحاب المهن الحرة بمبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 700 ألف جنيه وإجراءات ميسرة وبسيطة للحصول على القرض، كما يوفر البنك الأهلي القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة بدون الحاجة إلى وجود ضامن وبفترة سداد لقيمة القرض يمكن أن يصل مدتها حتى 7 سنوات بالإضافة إلى فائدة متناقصة يمكن أن يصل نسبتها إلى 16.5٪ ويقدم البنك الأهلي أيضًا تأمين على الحياة والعجز الكامل لا قدر الله مجاناً. شروط الحصول على قرض البنك الأهلي لأصحاب المهن الحرة يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة وذلك عند نهاية مدة القرض. إذا كان المقترض من عملاء البنك الأهلي الذي مضى على تعامله مع البنك عام واحد على الأقل يشترط ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 3 سنوات. إذا كان المقترض ليس من عملاء البنك الأهلي فيشترط ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 5 سنوات. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض البنك الأهلي تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية.

تقديم كشف حساب بنكي شخصي خاص بالمقترض أو خاص بنشاط العمل ويشترط أن يكون معتمد لأخر عام.

يشترط تقديم إيصال مرافق حديث وذلك لمقر سكن المقترض والنشاط.

تقديم صورة خاصة بمستندات ملكية لمقر النشاط أو تقديم عقد الإيجار.

تقديم صورة من البطاقة الضريبية الخاصة بالمقترض ويشترط أن تكون سارية وتحتوي على تاريخ بدء النشاط وتاريخ إنتهاء البطاقة.

يجب تقديم مستخرج من سجل تجاري ويشترط أن يكون حديث منذ ثلاثة أشهر وذلك بحد أقصى أو تقديم صورة من رخصة مزاولة المهنة. شاهد أيضًا: قرض السيارة من البنك الأهلي.

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