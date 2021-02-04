"ممنوع الأكل".. قائمة المحظورات قبل مباراة الأهلي والدحيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة بالمواد والأشياء المحظور دخولها لملعب ستاد المدينة التعليمية - المتستضيف لمباراة الأهلي والدحيل - بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحذر الفيفا الحاضرين للمباراة من التدخين، على أن يتم مصادرة الولاعات وعلب السجائر والسجائر الإلكترونية وأعواد الكبريت بجميع أنواعها من المشجعين.

حذر الفيفا أيضا من حوامل الإعلام أو المصلقات من أى نوع، وكذلك المواد المتفجرة وصواعق التفجير وكل ما يحتوى عليها، أيضا العناصر والمواد القابلة للاشتعال، الآلات والأجهزة المصدرة للضوضاء، الأسحلة بأنواعها بما فيها أسحلة الدفاع عن النفس، المواد الإعلانية بأنواعها، المواد الغذائية ، الحيوانات عدا الكلاب المساعدة، أجهزة التسجيل والبث، وأجهزة اللاسلكي.

ويواجه النادي الأهلي فريق الدحيل القطري اليوم، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، وتذاع عبر القنوات الآتية:bein sports المفتوحةbein sports 1 HDالكأس 3 HDالكأس 6 HD

ويملك المارد الأحمر ذكريات عديدة في بطولة كأس العالم للأندية خلال المشاركات الماضية، لم ولن ينساها جمهور المارد الأحمر حتي يومنا هذا.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والدحيل سيواجه بايرن ميونخ ضمن منافسات دور قبل النهائي من مونديال الأندية.



قائمة الأهلي

ويدخل الأهلي المباراة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

قائمة الدحيل

بينما يدخل الدحيل بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد البكري، صلاح زكريا، خليفة بوبكار.

خط الدفاع: محمد موسى، أحمد ياسر المحمدي، علي مال الله، المهدي بن عطية، سلطان البريك، بسام الراوي

خط الوسط: عاصم مادبو، علي عفيف، علي كريمي، إسماعيل محمد، كريم بوضياف، خالد محمد، عبد الله الأحرق، لويس مارتن.

خط الهجوم: إدميلسون، محمد مونتاري، المعز علي، ميشيل أولونجا، مبارك حمزة، دودو.