الدحيل يستعد لمواجهة الأهلى بـ (تنس الطاولة) !!

نشرت الصفحة الرسمية للدحيل القطري، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، أجواء معسكر الفريق، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين فيلا كأس العالم للأندية.

وظهر لاعبي الدحيل في حالة نفسية تبدو مريحه، وسيطرت لعبة "البينج" علي أجواء الفريق قبل مباراة اليوم أمام الأهلى في الدور الاول من كأس العالم للأندية، والمؤهلة لملاقاة بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي للبطولة.

وكتبت الصفحة الرسمية للفريق عبر تويتر عن إستعدادت الدحيل" أجواء ما قبل مباراة الأهلي من داخل فندق الفريق".

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ويشارك الدحيل في مونديال الأندية بإعتباره بطل دوري نجوم قطر، يأتى هذا بعد مشاركة السد خلال النسخة الماضيه بإعتباره بطل الموسم الماضي.

ويأتي مشاركة المارد الأحمر أمام الفريق القطري للمرة السادسة في تاريخه وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى الزمالك في نهائي القرن، بينما يأتي مشاركة الدحيل كونه ممثل البلد المستضيف للبطولة وهي قطر.

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ويأتي استضافة الدوحة للبطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث أقيمت النسخة العام الماضي التي كان بطلها ليفربول الإنجليزي، وشارك آنذاك السد ممثلًا عن الدولة المضيفة باعتباره بطلًا للدوري القطري، وكان هناك مشاركة عربية أخرى متمثلة في الترجي التونسي بطل أفريقيا العام الماضي وكذلك الهلال الذي حصد المرتبة الرابعة.