غلق طريق شرم الشيخ بعد السيول التي ضربت المدينة "صور"

طريق شرم الشيخ- ارشيفية
انتشرت العديد من الصور لغرق شوارع مدينة شرم الشيخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد هطول الأمطار بغزارة التي وصلت حد السيول في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مصحوبة بالبرق والرعد.
أغرقت الأمطار شوارع المدينة لتتحول إلى بحيرات بعد ارتفاع منسوب المياه واقتحامها للمحال التجارية، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ في أنحاء المحافظة.
حالة الطقس اليوم
أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، الطريق في الاتجاه القادم من شرم الشيخ اتجاة النفق وتحويله إلى الطريق القديم حتى مدنية طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد بسبب وجود سيول منعًا لوقوع اى حوادث مرورية، وتهيب إدارة المرور التزام السائقين بتعليمات المرور حرصا على سلامتهم.
وكانت الهيئة العام للأرصاد الجوية أكدت أن طقس اليوم الخميس سيشهد استمرار فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء.
الطقس الآن
أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا وتصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة "شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانية - الطور - راس سدر . السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين".
وأشارت الأرصاد، إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية "مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش" والوجه البحري "البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية"، ومدن القناة " الإسماعيلية - السويس " وجنوب البلاد "الفيوم - بنى سويف - المنيا - اسيوط سوهاج قنا - الأقصر"، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء.
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