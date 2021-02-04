غلق طريق شرم الشيخ بعد السيول التي ضربت المدينة "صور"

انتشرت العديد من الصور لغرق شوارع مدينة شرم الشيخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد هطول الأمطار بغزارة التي وصلت حد السيول في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مصحوبة بالبرق والرعد. أغرقت الأمطار شوارع المدينة لتتحول إلى بحيرات بعد ارتفاع منسوب المياه واقتحامها للمحال التجارية، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ في أنحاء المحافظة.

حالة الطقس اليوم

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، الطريق في الاتجاه القادم من شرم الشيخ اتجاة النفق وتحويله إلى الطريق القديم حتى مدنية طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد بسبب وجود سيول منعًا لوقوع اى حوادث مرورية، وتهيب إدارة المرور التزام السائقين بتعليمات المرور حرصا على سلامتهم.