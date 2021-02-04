تفاصيل تبرع المصرف المتحد لصندوق دوت الخليج 2021 بخصوص شراء لقاحات كورونا

تفاصيل تبرع المصرف المتحد لصندوق دوت الخليج بخصوص شراء لقاحات كورونا، تتدفق أموال المتبرعين إلى صندوق دوت الخليج، انطلاقًا من حرصهم على دعم المشاريع التنموية المتوسطة والصغيرة، وأيضًا للمساهمة فى تقديم العون للمجتمع الخدمى، حيث يوجه نصيب كبير من تمويلات المصريين إلى سد ديون الغارمات، والمساهمة فى تطوير الريف المصرى، والعمل على رفع كفاءة المناطق الأكثر احتياجًا.

تبرع المصرف إلى صندوق دوت الخليج انطلاقًا من دعم القطاع الصحي

ونكشف فى التقرير التالى التبرع الأخير للمصرف المتحد الموجه إلى صندوق دوت الخليج، بخصوص شراء لقاح كورونا، ونسعى إلى تقديم واجبة كامل تضم كل الإجابات للمواطنين.

فى ظر ظروف كورونا المريرة التى تمر بها مصر، تقدم بنك المصرف المتحد، بمبلغ قدره 15 مليون جنيه، إلى صندوق دوت الخليج، وذلك للمساهمة فى تمويل مشروع لقاح كورونا.

المصرف المتحد: نسعى لدعم القطاع الصحي

المصرف المتحد وجه هذا المبلغ، لصندوق دوت الخليج، انطلاقًا من سعيه إلى دعم القطاع الصحى، الذى يحمل على عاتقه الكثير من المتاعب خاصة فى ظل تصاعد أرقام المصابين أحيانًا.

وكان رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أشرف القاضى، قد اعلن تبرع المصرف ب 15 مليون جنيه، للمساهمة فى تمويل جلب لقاحات كورونا، الذى تنوى مصر جلبها فى الفترة المقبلة.

صندوق دوت الخليج، يعد من أكبر القوافل الإنسانية فى التاريخ، حتى أنه تم إدراجه ضمن موسوعة جينيس العالمية، ويأتى فى المقدمة على العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية.

ويمكن التبرع إلى صندوق دوت الخليج، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكترونى، والتواصل مع المسئولين فى المؤسسة لتقديم الدعم والمساهمة، ويمكن التبرع أيضًا من خلال البطاقة الائتمانية.

وقدم صندوق دوت الخليج العديد من المشاريع التنموية والخيرية، فى مختلف محافظات مصر، حيث ساهم فى عمليات الغسيل الكلوى، وسد ديون الغارمات، ورفع كفاءة القرى فى الريف المصرى، كما ساهم بقوة فى أزمة كورونا، وأيضًا دعم كثيرًا متضررى السيول.