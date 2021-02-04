هل تعلم.. موسيماني "عاش وأنجب" في قطر !!

كثير من مشجعي كرة القدم لا يعرفون أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي كان له تجربة إحتراف بالدوري القطري عام 1996، وذهب موسيماني إلي قطر مستعيدا للذكريات الماضية، وهناك من يتوقع أن أول تواجد للمدرب الجنوب أفريقي كان في أواخر عام 2016 عندما تواجد مع فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا خلال منافسات كأس العالم للأندية.

إنتقل موسيماني لصفوف السد القطري في بداية موسم 1996، وشارك مع الفريق في 22 مباراة خلال هذا الموسم وتمكن من تسجيل هدف واحد فقط مع الفريق، ويلعب موسيماني مساء اليوم مع أحد منافسي السد الحاليين، وهو فريق الدحيل القطري وأستطاع السد أن يفوز علي الدحيل في آخر مباريات الفريقين، وخلال هذه الفترة أنجب موسيماني أحد أبنائة.

أكد موسيماني خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، أنه يعرف أهمية فريق الدحيل وشاهد مباريات الفريق الأخيرة والتي كانت نتائجها كبيرة، وأكد أنه لا ينظر لهذه المباريات الصغيرة، ولكن عندما يقوم بتحليل لقاءات الدحيل إستعان بمباريات فريقة السابق السد، والذي إستطاع أن يفوز علي الدحيل في العديد من المناسبات الأخيرة.

لعب موسيماني خلال مسيرتة الإحترافية مع 9 فرق مختلفة، كانت البداية مع فريق جومو كوزموز مطلع موسم 1982 وأستمر مع الفريق موسمين، ولعب خلالهم 27 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف، ورحل موسيماني لمحطات عديدة بعد ذلك وعاد لنادية الأصل عام 1986، ثم عام 1989، وشارك في 45 مباراة وتمكن من تسجل 20 هدف.

نادي ماميلودي صن داونز صاحب الإنطلاقة التدريبية لموسيماني لعب معه مطلع موسم 1985، ثم موسم 1987، وشارك في 20 مباراة وسجل هدف وحيد فقط.

العودة اليوم للملاعب القطرية لها طموحات مختلفة لدي موسيماني، لأنه تواجدة مع السد كان في نهاية مسيرتة الإحترافية ولم يحقق النجاح الكامل، ثم العودة مع صن داونز في عام 2016 ولم يحقق مركز جيد في بطولة كأس العالم للأندية، ويريد موسيماني كتابة تاريخ جديد له مع القلعة الحمراء وتكرار إنجاز المدرب التاريخي للقلعة الحمراء مانويل جوزية، صاحب برونزية كأس العالم 2006 مع الجيل التاريخي بقيادة أبو تريكة وأمادو فلافيو وعصام الحضري الحارس التاريخي للنادي الأهلي.