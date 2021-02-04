خالد العنانى أمام البرلمان: مصر مظلومة.. ودخل الآثار صفر من مارس

قال خالد العناني السياحة منظومة عامة وثقافة كبيرة، ومصر كلها مظلومة سياحيا وليس محافظة بعينها

واشار -خلال تعقيبه على ملاحظات النواب - إلى ان كورونا أربكت حسابات السياحة والأثار ، والدولة المصرية تريد الإنطلاق بالسياحة والاثار ومن هنا جاء الدمج بينهما.

وزير السياحة: أزمة كورونا أثرت على السياحة

واوضح وزير السياحة، خالد العنانى، أن هنك حالة توقف للاستثمارات السياحية بسبب ما حدث في العالم من جراء جائحة كورونا فالمستثمر متخوف من المستقبل .

ولفت إلى اللجنة الوزارية مكونة من 9 وزارء لتحريك هذا الملف ، لكن كورونا حولت الأهداف واوقفت خطط تعظيم هذا القطاع .

واكد أن حل موضوع ومشكلات السياحة سيكون بشكل ، ولابد من قانون التراخيص السياحية لتشجيع حركة افستثمار السياحي ويكون التعامل مع وزارة السياحة فقط وتكون هي المنوطة وتتعامل مع الجهات المختلفة

وانتقد العناني منظومة التشريعات السياحية والقوانين، مؤكدا انها قديمة وتم تشريعها منذ اثر من 40 سنة ، ونحتاج غلى بنية تشريعية جديدة.

واكد انه ليس صاحب فضل في إفتتاح ومشروعات المتاحف ، وغذا قلت ذلك فأنا كاذب ولكنه جهد دولة .

واكد أن دخله صفر في الأثار منذ 11 شهرا بسبب جائحة كورونا ، والمجلس أعلى للأثار تمويله ذاتي من التسعينات

وفيما يتعلق بالآثار أكد خالد العنانى، أن مصر عائمة على الأثار وتحتاج إلى موازنة دولة موازية ومن مارس التمويل صفر ونحصل على تمويلات خارجية.

وأشار وزير السياحة، خالد العنانى، إلى أن الأثر هو كل مبنى تجاوز على إنشاؤه 100 سنة.