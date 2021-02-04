تجديد حبس صفوان ثابت وسيد السويركي في تهمة تمويل الجماعات الارهابية

أعلن قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس كلًا من رجل الأعمال صفوان ثابت، وخالد الأزهري والسيد السويركي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

صفوان ثابت وخالد الأزهري

أثبتت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بارتكاب العديد من الجرائم منها الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية، كما أسندت جهات التحقيق إلي المتهمين عدة جرائم منها تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكانت قد ألقت الاجهزة الامنية، القبض على مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، سيد رجب السويركي، بتهمة تمويل الجماعة الإرهابية.

كما سبق محاكمة السويركي لاتهامه بإهانة العلم المصري بعد بيع فرع محلاته بالمهندسين احذية مرسومًا على نعالها علم مصر.

صاحب محلات التوحيد والنور

وكانت النيابة العامة أحالت سيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور الي محكمة الجنح بتهمة اهانة علم مصر طبقا للقانون رقم 41 لسنة 2014 الذي اصدره الرئيس السابق عدلي منصور.

وفي يناير 2015 برأت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، وسكرتارية محمد عبد الحكيم "السويركي" من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.