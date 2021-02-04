وزير الآثار: رأس نفرتيتي خرجت من مصر بطريقة فيها تدليس ولن نتركها

قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار:" رأس نفرتيتي خرجت بطريقة بها تدليس تم تغطيتها، ولم نعلم بأنها نفرتيتي إلا بعدها بفترة طويلة.

وزير الآثار: تم منع تصدير القطع الآثارية

وأضاف وزير الآثار، خالد العنانى، خلال تعقيبه على النواب:" بذلنا جهود عديدة من اجل استرددها، ولن نفرط فيها.

واشار وزير البترول، خالد العنانى، إلى انه حتى عام 1983 كانت هناك شهادات تصدير لقطع الآثار تخرج من مصر، وبعد ذلك القانون منع التصدير وجرم الإتجار.

وعن الأثار المسيحية والاسلامية قال إنها ملكا للأوقاف والكنيسة المصرية وليست وزارة الأثار ، وترميم المسجد الأثري يتكلف 5 أضعاف المسجد العادي.

مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، استضاف فى الأيام الأخيرة عددًا من الوزاراء والمسئولين فى الجهاز التنفيذى، لتفعيل الدور الرقابى لمجلس النواب، وحضر إلى البرلمان، وزير البترول، طارق الملا، ووزير الخارجية، سامح شكرى، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ووزيرة التضامن، نيفين القباج، ووزيرة التجارة، نيفين جامع.